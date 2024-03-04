Суперседан и внедорожник Lagonda похоронили. Aston Martin не собирается выходить на рынок автомобилей класса люкс

Хотя высокий уровень персонализации привел к тому, что средняя цена продажи Aston Martin взлетела до рекордного уровня в 213 000 фунтов стерлингов, компания заявила, что не планирует выходить на рынок автомобилей класса люкс.
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