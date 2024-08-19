Собянин: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

В клинике работают 13 специализированных медцентров Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что Боткинская больница приобрела новый статус и стала Московским многопрофильным научно-клиническим центром.
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