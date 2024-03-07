На место погибшей в результате теракта в Бердянске члена избиркома придет ее сын

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что семью погибшей в результате теракта в Бердянске члена участковой избирательной комиссии (УИК) №260 Елены Ильиной не удалось запугать террористам, подорвавшим машину женщины.
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