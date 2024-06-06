Замглавы МИД РФ Богданов: признание Палестины странами Запада сильно запоздало

Признание Палестины западными государствами является правильным шагом, но он сильно запоздал. С соответствующим заявлением выступил специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Михаил Богданов, ставший собеседником ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии