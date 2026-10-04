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Пропавшую в лесу 77-летнюю жительницу Бийска обнаружили погибшей

Пропавшую в лесу 77-летнюю жительницу Бийска обнаружили погибшей

Обстоятельства и причина смерти женщины не раскрываются В Бийске завершились поиски 77-летней Зои Мосеенковой, пропавшей после похода за ягодами.

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