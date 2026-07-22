Ученик медиакласса рассказал, что съемки в кинопарке «Москино» помогли ему определиться с профессией

Тихон Месевренко из школы №1517 решил стать режиссеромУченик из медиакласса школы №1517 Тихон Месевренко поделился впечатлениями о съемках в кинопарке «Москино», которые помогли ему окончательно определиться с выбором профессии.
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