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Ученик медиакласса рассказал, что съемки в кинопарке «Москино» помогли ему определиться с профессией

Ученик медиакласса рассказал, что съемки в кинопарке «Москино» помогли ему определиться с профессией

Тихон Месевренко из школы №1517 решил стать режиссеромУченик из медиакласса школы №1517 Тихон Месевренко поделился впечатлениями о съемках в кинопарке «Москино», которые помогли ему окончательно определиться с выбором профессии.

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