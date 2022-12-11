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Выбери кролика и узнай, как тебе встретить Новый год: психологический ТЕСТ

Выбери кролика и узнай, как тебе встретить Новый год: психологический ТЕСТ

"Как Новый год встретишь — так его и проведешь".  Этому, по крайней мере, предупреждает поговорка. Выдумка сей факт, или подтвержденное годами наблюдение, многие не хотят проверять на себе, а стараются провести ночь со старого на новый год нестандартно.

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