Выбери кролика и узнай, как тебе встретить Новый год: психологический ТЕСТ

"Как Новый год встретишь — так его и проведешь". Этому, по крайней мере, предупреждает поговорка. Выдумка сей факт, или подтвержденное годами наблюдение, многие не хотят проверять на себе, а стараются провести ночь со старого на новый год нестандартно.
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