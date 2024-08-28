Как правильно выбрать квартиру-студию в Москве для покупки Юлия СоколоваВыбор квартиры-студии для покупки в Москве — это важное решение, которое требует тщательного анализа и понимания рынка недвижимости.
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