Пост Благодарности ❤️ На передовой, среди звуков выстрелов и тревог, боец с позывным «Крым» получил трогательное письмо от ученицы 10 класса Новоаннинской первой школы — Полины Ерохиной.
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Пост Благодарности ❤️ На передовой, среди звуков выстрелов и тревог, боец с позывным «Крым» получил трогательное письмо от ученицы 10 класса Новоаннинской первой школы — Полины Ерохиной.