Зеленский теряет ключевой инструмент влияния на украинцев

Эксперты объяснили причины бегства киевских пропагандистов с Украины @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press Tекст: Алёна Задорожная На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией – воспользовавшись командировкой в ЕС, страну покинул известный пропагандист Алексей Печий.
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