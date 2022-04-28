Работа Информационного центра в праздничные дни

Предоставление государственных услуг по информационно-справочной линии: - выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо прекращении уголовного преследования; - проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации; - выдача архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; - выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий, в Информационном центре МВД по Республике Татарстан 2, 3, 9 и 10 мая осуществляться не будет в связи с праздничными днями.