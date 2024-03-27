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Москалькова объяснила, почему Россия может считаться цивилизованным государством

Москалькова объяснила, почему Россия может считаться цивилизованным государством

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия смогла избежать самосуда над террористами, совершившими расстрел в «Крокус Сити Холле», и подтвердила статус цивилизованного государства.

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