Москалькова объяснила, почему Россия может считаться цивилизованным государством

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия смогла избежать самосуда над террористами, совершившими расстрел в «Крокус Сити Холле», и подтвердила статус цивилизованного государства.
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