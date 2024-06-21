Белоусов и Шадаев обсудили упрощение получения льгот для участников спецоперации

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обсудили реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот всеми участниками спецоперации по защите Донбасса, сообщили в Telegram-каанле оборонного ведомства.
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