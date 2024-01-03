У американского издания Responsible Statecraft вышла статья с заголовком, что от Украины отворачиваются почти все ее ключевые союзники и прежде всего США.
От Украины отворачиваются почти все
Комментарии
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Вик Норд
Смех без причины,признак дурачины.Никогда видимо не оскудеет земля русская на придурков...
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4 час.
alik3456 Джексон
А он актёр...
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4 час.
Вик Норд
Весьма вероятно,но принадлежность к профессионалам не добавляет ума,тому порукой уже есть свидетельства,Рейган,Зеленский...,или Шварценеггер легализовавший марихуану в своём штате.
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3 час.
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