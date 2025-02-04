Минфин РТ назвал сумму, которую потратят на техоснащение музеев

В 2025 году на техническое оснащение музеев Татарстана потратят 17,5 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете республики в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщает Минфин РТ.
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