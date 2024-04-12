Хартия проводит дезинфекцию контейнерного парка.

В целях надлежащего санитарного состояния контейнерного парка региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Хартия» проводит необходимые мероприятия по дезинфекции контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.
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