Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Кард АСА 161 Гасанов – Абдурахманов – кто дерется 11 августа, весь список бойцов

Кард АСА 161 Гасанов – Абдурахманов – кто дерется 11 августа, весь список бойцов

В пятницу 11 августа 2023 года будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 161.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх