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Лыжи. Чемпионат России. Семиков, Белов, Гребенько, Тиунов, Феллер, Шемякин выступят в классическом масс-старте на 70 км

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024 Мончегорск 70 км, масс-старт, классический стиль Мужчины Начало – 10.

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