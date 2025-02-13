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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 90 рублей — впервые с сентября 2024 года. В последние дни этому способствуют повышенные продажи из-за бюджетного правила и того, что компании избавляются от иностранных валют на фоне санкций.

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