Фонд генерала Дубынина вручил подарки военным, проходящим лечение в госпиталях Москвы

Фонд имени Героя России генерала армии В. П. Дубынина «Центр поддержки военнослужащих, участников боевых действий и контртеррористических операций» вручил подарочные наборы и оказал материальную помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях Москвы и Московской области.