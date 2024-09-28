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В Испании сообщили об усилении давления на Киев для переговоров с Москвой

В Испании сообщили об усилении давления на Киев для переговоров с Москвой

Украина после двух с половиной лет ведения военного конфликта с Россией уже близка к достижению предела своих возможностей, в связи с чем на Киев начинают оказывать внешнее давление, чтобы власти страны пошли на мирные переговоры с Москвой.

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