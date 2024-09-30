Опубликованы снимки, сделанные во время первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос Polaris Dawn

Фотография, сделанная во время пятидневного путешествия в космос участниками экспедиции Polaris Dawn / © Polaris Dawn Участники экспедиции установили ряд мировых рекордов, среди них: первый в истории коммерческих миссий выход в открытый космос; самый высокий выход в открытый космос для околоземных миссий (732,2 километра); наибольшая высота полета для пилотируемых околоземных миссий в истории (1408,1 километра); первое использование скафандров внекораблельной деятельности SpaceX для выхода в открытый космос; выход в открытый космос с борта корабля Crew Dragon; первое использование лазерной связи Starlink в пилотируемой миссии.