Гастроэнтеролог Гаспарян объяснила, почему реакция на острое так индивидуальна

Почему для одних острая пища — это источник удовольствия, а для других — настоящее испытание? Любовь к жгучему перцу и другим острым специям не просто вопрос вкуса, а результат сложного взаимодействия множества факторов, включая генетику, привычки и состояние организма.
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