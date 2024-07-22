Кирпич в стене: Эстония угрожает российскому Балтфлоту

На днях в Эстонии сменился главнокомандующий военно-морскими силами. Иво Вярк должен провести реформирование эстонских ВМС, которые предполагается обеспечить новыми кораблями, боевыми роботами-беспилотниками и дальнобойными береговыми ракетными комплексами.
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