ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Возвращайте Германии земли!В Польше призвали...
  • Eduard
    Ещё одни "защитнички" польские воры!В Польше призвали...
  • Eduard
    Засобой следите пшешки!В Польше призвали...

Кирпич в стене: Эстония угрожает российскому Балтфлоту

Кирпич в стене: Эстония угрожает российскому Балтфлоту

На днях в Эстонии сменился главнокомандующий военно-морскими силами. Иво Вярк должен провести реформирование эстонских ВМС, которые предполагается обеспечить новыми кораблями, боевыми роботами-беспилотниками и дальнобойными береговыми ракетными комплексами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх