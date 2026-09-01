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ТАСС

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Путин: ООН должна оставаться главным механизмом согласования интересов

Путин: ООН должна оставаться главным механизмом согласования интересов

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран, заявил президент России Владимир Путин на встрече формата "ШОС+".

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