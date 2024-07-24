В России начинаются продажи новых складных смартфонов от Samsung

Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских…Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских…Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .