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В России начинаются продажи новых складных смартфонов от Samsung

В России начинаются продажи новых складных смартфонов от Samsung

Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских…Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских…Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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