«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

Gennady Sokolovsky

А нехрена нам их "в тУрма и лагерь" держать и кормить??? На границу и качественного волшебного ПЕНДЕЛЯ. И запретить въезд лет на 75. ТОЛЬКО ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ и все эти "недостраны" своей экономикой должны отвечать - Чго-нибудь утворил их "подданый" - минус 5 миллионов (валюты) их "типа прибыли" - МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ в их осло@бщину. Затормозить ВСЕ переводы из России в их "анклавы".