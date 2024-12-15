Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

Автор: Дмитрий Горин На днях появилась информация, что некоторые силы пытаются укрепить власть диаспор в России.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
А нехрена нам их &quot;в тУрма и лагерь&quot; держать и кормить??? На границу и качественного волшебного ПЕНДЕЛЯ. И запретить въезд лет на 75. ТОЛЬКО ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ и все эти &quot;недостраны&quot; своей экономикой должны отвечать -  Чго-нибудь утворил их &quot;подданый&quot; - минус 5 миллионов (валюты) их &quot;типа прибыли&quot; - МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ в их осло@бщину. Затормозить ВСЕ переводы из России в их &quot;анклавы&quot;.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Его, этого &quot;фадна&quot;, видите-ли - &quot;не так поняли&quot;... И эта чмоРожа &quot;не в ту дверь&quot;.....
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2 час.
САША ЛЕПАЕВ
очередная утка. вот сначала ликвидируйте а потом хвалитесь. вот тогда люди будут верить. а так очередной развод.это от депутатов кость людям на обсуждение что они работают на страну.
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1 час.

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