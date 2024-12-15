Автор: Дмитрий Горин На днях появилась информация, что некоторые силы пытаются укрепить власть диаспор в России.
«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
А нехрена нам их "в тУрма и лагерь" держать и кормить??? На границу и качественного волшебного ПЕНДЕЛЯ. И запретить въезд лет на 75. ТОЛЬКО ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ и все эти "недостраны" своей экономикой должны отвечать - Чго-нибудь утворил их "подданый" - минус 5 миллионов (валюты) их "типа прибыли" - МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ в их осло@бщину. Затормозить ВСЕ переводы из России в их "анклавы".
Ответить
2 час.
Gennady Sokolovsky
Его, этого "фадна", видите-ли - "не так поняли"... И эта чмоРожа "не в ту дверь".....
Ответить
2 час.
САША ЛЕПАЕВ
очередная утка. вот сначала ликвидируйте а потом хвалитесь. вот тогда люди будут верить. а так очередной развод.это от депутатов кость людям на обсуждение что они работают на страну.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии