Россия точно никогда не вступит в НАТО

Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России.
Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России.
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