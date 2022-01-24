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Россия точно никогда не вступит в НАТО

Россия точно никогда не вступит в НАТО

Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России.

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