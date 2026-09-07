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Дизельный Changan Hunter Plus добрался до России — пикап готовится бросить вызов JAC T9 и GWM Poer

Дизельный Changan Hunter Plus добрался до России — пикап готовится бросить вызов JAC T9 и GWM Poer

Модель уже находится на складе импортёра, но дата старта продаж и цена пока не раскрыты Дизельный Changan Hunter Plus уже прибыл на склад российского импортёра, однако официальные продажи пока не начались.

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