Ethereum лидирует в области инноваций Web3

Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, выступил с убедительным докладом на конференции сообщества разработчиков Ethereum (EDCON) 2024, подробно изложив свое видение траектории Ethereum на следующее десятилетие.
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