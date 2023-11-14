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Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке

Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке

На этапе Гран-при России в Казани Муравьева одержала победу.  «Вы лучше Соню Муравьеву поздравьте! Она заслуживает больше, чем остальные», – написала болельщица в чате академии Плющенко под постом с поздравлением фигуриста Михаила Алексахина.

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