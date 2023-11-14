Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке

На этапе Гран-при России в Казани Муравьева одержала победу. «Вы лучше Соню Муравьеву поздравьте! Она заслуживает больше, чем остальные», – написала болельщица в чате академии Плющенко под постом с поздравлением фигуриста Михаила Алексахина.