Телепат из спецпроекта Пентагона раскрыл тайну обитателей Марса

Участник проекта «Звездные врата» МакМонигл рассказал о гибели цивилизации Марса Участник секретного проекта Пентагона и Стэнфордского исследовательского института «Звездные врата» Джо МакМонигл в подкасте American Alchemy заявил, что ему известна судьба обитателей Марса.
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