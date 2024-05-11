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Независимая проверка посчитала, что рассыпающаяся тепловая защита «Ориона» угрожает новой американской высадке на Луне

Независимая проверка посчитала, что рассыпающаяся тепловая защита «Ориона» угрожает новой американской высадке на Луне

США планируют высадку на Луне в 2026 году. План NASA исходно опирался на использование для этого ракеты SLS (в связи с лоббистско-коррупционным элементом в ней американцы в шутку называют ее Senate Launch System) и пилотируемого корабля «Орион».

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