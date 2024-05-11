Независимая проверка посчитала, что рассыпающаяся тепловая защита «Ориона» угрожает новой американской высадке на Луне

США планируют высадку на Луне в 2026 году. План NASA исходно опирался на использование для этого ракеты SLS (в связи с лоббистско-коррупционным элементом в ней американцы в шутку называют ее Senate Launch System) и пилотируемого корабля «Орион».
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