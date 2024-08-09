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Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Театральной в Благовещенске

Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Театральной в Благовещенске

В четверг, 8 августа, в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Мальчик 2017 года рождения выбежал на дворовую дорогу из-за припаркованного автомобиля и был сбит водителем Toyota Prius.

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