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Путин увеличил выплаты до 10 тысяч рублей для ухаживающих за инвалидами

Путин увеличил выплаты до 10 тысяч рублей для ухаживающих за инвалидами

Президент Владимир Путин подписал указ о введении с 2025 года ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей для граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства.

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