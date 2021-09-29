Когда же, наконец, Путин перестанет мешать спокойно жить «цивилизованным» и «прогрессивным» странам Запада?

Спички - не игрушкаПолитикаКогда же, наконец, Путин перестанет мешать спокойно жить «цивилизованным» и «прогрессивным» странам Запада? Время от времени посматривая на мировые новости, удивляюсь – какие же недалекие люди наши западные партнеры.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейВсё верно.Артем ЛуспарянОн своим не даёт жить спокойно , а чужим и подавно .Тимофеев ТимофеевИван а Вы хохмач! 60 миллиардов зелёных это- не несколько. От такой потери французы Путина как угодно могут представить. У них мистрали ещё в памяти. А тут ещё австрияки по сигналу Путина от мистралей отказались. Это далеко не несколько!ПЖПрохожий по жизниНет бы лечь, как все разумные страны под США в позе №17е тети Камасутры и жить в благолепии, Свободы ей надо.. А где её более, чем в США? Вот так. А как бы здорово было бы, если бы легли, как хотел покойный Бориска....Комментировать
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