Парень решил "выделиться" на тусовке, сжёг свой паспорт и вот чем всё это закончилось

В центре вашего внимания В челябинском заведении разыгралась драма, где жажда острых ощущений в ночной суете обернулась настоящей бедой: компания молодёжи, гонясь за эпатажем, превратила чужой документ в реквизит рискованного эксперимента - и в один миг беззаботное веселье столкнулось с суровой реальностью.