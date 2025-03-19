Почему бескамерные колеса завоевали мир (но не весь!)

Бескамерные шины сегодня стоят практически на всех легковых автомобилях. Хотя в нашей стране еще в начале девяностых годов прошлого века большинство легковых машин сходили с конвейера с камерными колесами.
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