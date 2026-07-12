Врач Праздников: разрешено съедать не более 500 г арбуза в день

Новости внутренней и внешней политики в России

Врач Эрик Праздников в ходе беседы с ТАСС сформулировал рекомендации по безопасному употреблению арбузов, рассказав о ряде правил, которые необходимо соблюдать ради избегания различных проблем со здоровьем.