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Врач Праздников: разрешено съедать не более 500 г арбуза в день

Врач Праздников: разрешено съедать не более 500 г арбуза в день

Врач Эрик Праздников в ходе беседы с ТАСС сформулировал рекомендации по безопасному употреблению арбузов, рассказав о ряде правил, которые необходимо соблюдать ради избегания различных проблем со здоровьем.

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