Автоколонна с флагами проехала по городской площади и улицам Новоаннинского, напоминая о сегодняшнем празднике - Дне пограничника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Автоколонна с флагами проехала по городской площади и улицам Новоаннинского, напоминая о сегодняшнем празднике - Дне пограничника.