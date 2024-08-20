Байден назвал обмен заключенными с РФ «одним из сложнейших» в истории

Американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США, заявил, что прошедший в августе обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами стал «одним из самых сложных» в мировой истории.
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