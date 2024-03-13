Дополнительные вагоны запустят на Наурыз по нескольким маршрутам в Мангистау

В связи с возможным увеличением пассажиропотока в период праздничных и предпраздничных дней «Наурыз мейрамы» Нацперевозчик добавит 237 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно в направлениях с высоким спросом на перевозки, передает inAktau.
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