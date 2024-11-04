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Лавров выступает на симпозиуме «Создавая будущее»

Лавров выступает на симпозиуме «Создавая будущее»

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на международном симпозиуме «Создавая будущее». Мероприятие приурочено к открытию национального центра «Россия» и призвано продемонстрировать интеллектуальное лидерство России в формировании привлекательного образа будущего.

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