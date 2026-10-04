Калининград под прицелом: эксперт рассказал, чем может ответить Россия Россия предупредила НАТО о последствиях возможной блокады Калининградской области.
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