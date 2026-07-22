Китай утвердил стандарты для массового производства гуманоидных роботов

Индустрия гуманоидных роботов в Китае ускоряет переход от технологических экспериментов к крупномасштабной коммерциализации, при этом стандарты играют фундаментальную и направляющую роль на этом критическом этапе, заявили официальные лица на отраслевой конференции в Шаосине (Shaoxing), провинция Чжэцзян.