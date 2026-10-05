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Газета.ру

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Каменский: будем рады видеть Овечкина в КХЛ

Каменский: будем рады видеть Овечкина в КХЛ

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после его решения завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после текущего сезона, заявив, что можно сыграть один матч за московское «Динамо» и красиво уйти, передает «Матч ТВ».

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