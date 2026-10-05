Каменский: будем рады видеть Овечкина в КХЛ

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после его решения завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после текущего сезона, заявив, что можно сыграть один матч за московское «Динамо» и красиво уйти, передает «Матч ТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Венгрия открыла а...
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым