Каменский: будем рады видеть Овечкина в КХЛ

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после его решения завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после текущего сезона, заявив, что можно сыграть один матч за московское «Динамо» и красиво уйти, передает «Матч ТВ».