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Царьград

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Песков увидел двойственность в позиции Трампа по Украине

Песков увидел двойственность в позиции Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил двойственность позиции США в украинском конфликте. Трамп, с одной стороны, поставляет оружие, а с другой — выражает готовность содействовать мирному урегулированию, что импонирует Москве.

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