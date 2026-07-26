Песков увидел двойственность в позиции Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил двойственность позиции США в украинском конфликте. Трамп, с одной стороны, поставляет оружие, а с другой — выражает готовность содействовать мирному урегулированию, что импонирует Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии