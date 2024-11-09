Прогноз погоды в Крыму на 9 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 9 ноябряВ Симферополе +14 и небольшой дождьВ Севастополе +15 и небольшой дождьВ Евпатории +13 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +12 и небольшой дождьВ Джанкое +10 и небольшой дождьВ Ялте +14 и ливеньВ Алуште +13 и дождьВ Керчи +11 и облачно с прояснениямиЧитать подробнее>>> .