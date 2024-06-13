Анжела Цапко: «Мы сможем выжить в любых условиях»

Директор группы частных детских садов «Лучик» приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума Директор группы частных детских садов «Лучик» Анжела Цапко приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии