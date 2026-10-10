Россия возобновляет экспорт дизельного топлива после договоренностей Путина и Трампа

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Россия частично снимает действующий запрет на поставки дизеля на мировой рынок во исполнение договоренностей лидеров РФ и США.
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